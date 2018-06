Esporte Ex-jogador do Palmeiras morre atropelado e clube lamenta: 'desejamos força' Gilmar Justino Dias, conhecido como Mococa, morreu neste sábado

O Palmeiras usou o seu perfil no Twitter para lamentar a morte do ex-jogador Gilmar Justino Dias, conhecido como Mococa, neste sábado. Aos 60 anos, ele foi vítima de um atropelamento no interior de São Paulo. A Sociedade Esportiva Palmeiras e a #FamíliaPalmeiras lamentam profundamente a morte repentina de nosso ex-volante Mococa, vítima de um atropelamento em sua cidade natal, e desejam muita força aos amigos e familiares. pic....