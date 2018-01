Ex-jogador do Luverdense é contratado pelo Vila Nova

O meia Alaor, que estava no Luverdense, é o 8º contratado do Vila Nova para a temporada 2018. O jogador de 21 anos já treina com a equipe colorada e está liberado para atuar pelo clube após regularização no BID, da CBF. O anúncio oficial ainda não foi feito pelo Tigre.

Alaor chega para disputar vaga no meio-campo da da equipe com o garoto Dudu, de 20 anos. Ambos são jogadores de criação ofensiva e possuem como características a velocidade e passe.

No ano passado, Alaor foi reserva do meia Sérgio Mota, que foi contratado pelo Vila Nova, mas rescindiu seu contrato para acertar com o futebol chinês. Em 2017, o ex-jogador do Luverdense disputou 14 jogos - 11 pela Série B e 3 da Copa Verde - e marcou 1 gol.

Além de Alaor, o Vila Nova contratou os atacantes Reis, Keké e Ramon; o zagueiro Diego Giaretta, o volante Ryan Ramos e os goleiros Mateus Pasinato e Matheus Kayser.