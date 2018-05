Esporte Ex-ginasta dá detalhes sobre abusos de ex-técnico da seleção Lucas Altemeyer falou como Fernando de Carvalho Lopes tentava ganhar a confiança dos atletas

Lucas Altemeyer tomou coragem de contar sua história após ter visto o relato de outro colega dos tempos de ginástica, Petrix Barbosa, ao programa Fantástico, da TV Globo, no último dia 29 de abril. A reportagem mostrou que, a partir de uma queixa prestada por um atleta menor de idade, em 2016, foi iniciado um inquérito policial que corre até hoje em São Bernardo do C...