Esporte Ex-companheiros, Massa diz que Alonso 'dividia’ Ferrari Pilotos foram parceiros de 2010 a 2013 na escuderia italiana

O piloto Felipe Massa afirmou no último sábado (11) que seu ex-companheiro de equipe na Ferrari Fernando Alonso "dividia ao meio" a escuderia italiana, devido à personalidade competitiva do espanhol. O brasileiro foi parceiro de equipe de Alonso de 2010 a 2013, e em entrevista ao programa "Conversa com Bial', da "Rede Globo", Massa afirmou que o espanh...