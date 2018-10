Esporte Ex-Botafogo e São Paulo, Daniel Corrêa é assassinado em Curitiba De acordo com IML, morte foi causada por ferimento por arma branca

O meia Daniel, que era jogador do São Paulo e estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba, morreu assassinado neste domingo, em Curitiba. Mineiro de Juiz de Fora, Daniel, de 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro, mas teve destaque no Botafogo. O jogador foi contratado pelo São Paulo no fim de 2014, mas não teve oportunidade por causa de uma lesão. Acabou emprestado ...