Ex-base do Goiás, lateral retorna e pode estrear

Nas voltas que a vida dá, a bola girou e trouxe novamente ao Goiás o lateral direito Alex Silva, de 23 anos. Emprestado pelo Atlético (MG), o jogador é citado como uma revelação do Galo. Em parte, é verdadeiro, mas, na carreira, o atleta passou pela base do Jardim América e do Goiás, em 2011 e 2012. Entre as lembranças, Alex Silva se recordar de ter atuado ao lad...