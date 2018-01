Ex-atacante da seleção brasileira é esfaqueado durante assalto em bairro nobre de João Pessoa

O ex-jogador da seleção brasileira de futebol, Warley Santos, de 39 anos, levou duas facadas nas costas durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (26), perto de uma agência bancária, na rua Umbuzeiro, no bairro de Manaíra, área nobre de João Pessoa (Paraíba).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens anunciaram o roubo e o ex-atacante entregou o celular, mas ficou assustado, tentou correr e acabou esfaqueado. Os bandidos conseguiram fugir com o aparelho.

Warley foi até a casa do amigo Cláudio Santos e pediu ajuda. Ele foi socorrido por volta de 4h20 e encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma, onde passou por cirurgia. A unidade de saúde informou que o estado de saúde do ex-jogador é estável, e a vítima não corre risco de morte.

Até o momento, não houve registro no Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop) e ninguém foi preso.

Carreira

Warley jogou no Atlético-PR, Grêmio, Palmeiras, Udinese-ITA, São Paulo, São Caetano, e atualmente é gerente de futebol do Botafogo-PB, onde encerrou a carreira no ano passado. O ex-atacante atuou na Seleção Brasileira de futebol entre os anos de 1997 e 2001.