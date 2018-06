Esporte Ex-alviverde precisa da vitória para encostar no G4

Com 15 pontos, o Juventude ocupa atualmente a 11ª colocação da Série B. Sem perder há oito jogos, o clube gaúcho vem a Goiânia encarar o Goiás com algumas mudanças na equipe.Titular em duas das três vitórias do Juventude na competição, o lateral esquerdo Neuton entra na vaga de Pará, suspenso da partida. Além da entrada de Neuton, outras duas mudanças devem ser con...