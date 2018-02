Evolução e novo enredo para o Brasil em Goiânia

O retorno da seleção brasileira de basquete a Goiânia, depois de quase 30 anos, teve enredo totalmente diferente da última partida do Brasil na capital. Nesta quinta-feira, no Goiânia Arena, o Brasil derrotou a Colômbia por 84 a 49, em partida válida pelas Eliminatórias das Américas, com 8,7 mil pessoas no ginásio, segundo a organização do evento. O triunfo sobre os colomb...