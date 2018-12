Esporte Evitando comparações, Seedorf quer Goianésia nas semifinais Apelidado com o nome do ex-craque holandês, atacante da base do Azulão sonha com boa campanha em sua primeira participação na elite

Após conquistar o quarto lugar no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, o Goianésia está de volta à elite do futebol estadual. Acostumado a chegar nas semifinais na década atual, feito conquistado em 2013, 2014 e 2015, o Azulão do Vale busca estar novamente entre os primeiros colocados no Goianão. Para isso, o time do interior vai contar com a contribuição de Seedorf e...