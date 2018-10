Esporte Everton tem novo estiramento na coxa e deve ficar pelo menos 3 semanas sem jogar Período mínimo estimado para a recuperação deste tipo de lesão é de três semanas

O departamento médico do São Paulo confirmou nesta quarta-feira que o meia-atacante Everton sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda durante o clássico contra o Palmeiras, no último sábado, no Morumbi, e desfalcará o time nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O período mínimo estimado para a recuperação deste tipo de lesão é de três s...