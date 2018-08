Esporte Everton oficializa as contratações de Bernard e Mina Além disso, também contratou por empréstimo o meia português André Gomes

No último dia da janela para contratações no futebol inglês, o Everton apostou principalmente em jogadores sul-americanos. Nesta quinta-feira, o time de Liverpool acertou as chegadas do meia-atacante brasileiro Bernard e do zagueiro colombiano Mina. Além disso, também contratou por empréstimo o meia português André Gomes. Bernard chega gratuitamente ao Everton, po...