Esporte Eventual ida de Neymar para o Real seria 'golpe duro' para o Barça, diz Messi Em entrevista ao canal argentino TyC Sports, o jogador citou Brasil, Alemanha, França e Espanha como candidatos ao título da Copa do Mundo

Uma eventual ida de Neymar para o Real Madrid seria um "golpe duro" para o Barcelona, afirmou Lionel Messi nesta terça-feira (15). Para o atacante argentino, um dos símbolos do clube catalão, a possível transferência do brasileiro do Paris Saint-Germain para o arquirrival "seria terrível". "Seria terrível pelo que significa o Ney para o Barcelona. Apesar da maneira ...