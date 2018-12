Esporte Evento reúne torcida do Galo

O Samba do Galo pretende colocar a torcida do Goiânia e dos outros clubes da capital para cantar e dançar hoje, a partir das 12 horas, no Mercado da Rua 74, no Centro. A iniciativa é do músico Fausto Noleto (foto), que vai fazer show ao lado de sua banda, e de outros alvinegros que querem comemorar o acesso do time à 1ª Divisão do Campeonato Goiano. “A ideia é mobi...