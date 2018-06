Esporte 'Eu recomendaria a todos que não comessem na casa de Cristiano Ronaldo', revela ex-colega O francês Patrice Evra contou experiências que teve ao lado do jogador português

Em uma entrevista para a ITV Sport, Patrice Evra revelou várias experiências que teve ao lado de Cristiano Ronaldo durante o tempo em que ambos atuavam pelo Manchester United. O francês destaca o gene competitivo do português em todos os aspectos de sua vida. O lateral-esquerdo lembrou com bom humor da vez em que foi convidado pelo atual craque do Real Madrid...