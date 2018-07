Esporte ‘Eu consegui’, comemora Casagrande sobre desafio de passar por Copa do Mundo sóbrio Fim da transmissão de jogo entre França e Croácia teve grandes emoções com desabafo de Casagrande, despedida de Arnaldo Cezar Coelho e indefinição da presença de Galvão Bueno no mundial de 2022

O fim da Copa do Mundo na Rússia neste domingo (15) teve sabor de vitória também para o comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, que celebrou ter passado o mundial sóbrio pela primeira vez. Ao fim da transmissão do jogo entre França e Croácia, Casagrande fez um relato emocionante sobre o próprio desafio. “Eu tive um propósito quando eu saí do Brasil, que er...