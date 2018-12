Esporte Etapa do KM de Arrancada encerra ano com campeões e homenagens Pilotos de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo competem no autódromo de Goiânia

O autódromo de Goiânia recebe neste final de semana a última etapa do Centro-Oeste Km de Arrancada. Além de goianos, pilotos do Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo estão duelando na reta de pouco mais de 201 metros do traçado goianiense. Os campeões de cada categoria serão conhecidos neste domingo. A etapa foi aberta no sábado e neste domingo a comp...