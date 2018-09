Esporte Etapa de Goiânia pode definir campeão do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade Evento ocorre neste domingo (9) e conta com nove categorias em disputa

A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade chega a Goiânia podendo conhecer de forma antecipada o campeão da temporada. O evento começa nesta sexta-feira (7) e termina no domingo (9). Paralelamente ocorre a 2ª etapa do Goiás Superbike. É a segunda vez este ano que Goiânia recebe uma uma etapa nacional da modalidade. A primeira havia sido a 2ª etapa do cam...