Esporte Estudo de banco aponta seleção brasileira como favorita ao título na Rússia A pesquisa foi realizado tendo como base cálculos de probabilidade, simulações de resultados e análise dos jogadores

A Goldman Sachs, um dos maiores banco de investimento do mundo, fez um estudo em que apontou a seleção brasileira como a vencedora da Copa do Mundo na Rússia. Segundo o levantamento, o time do técnico Tite irá derrotar a Alemanha na decisão. Foram feitas 1 milhão de simulações do torneio. De acordo com as contas feitas pelo grupo financeiro, o Brasil vai derrotar a Fran...