Esporte Estudantes, professores e funcionários da Eseffego protestam contra transferência de campus Ato com mais de 50 pessoas buscou sensibilizar a sociedade sobre a situação da Eseffego, além de definir estratégias de ações que serão realizadas nos próximos dias

Mais de 50 pessoas se reuniram no início da noite desta sexta-feira (10) em frente a Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia (Eseffego), um dos campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), para definir estratégias contra a transferência das atividades da instituição para o Centro de Excelência do Esporte, que está sendo realizada desde julho. As reclamações de profe...