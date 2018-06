Esporte Estreia frustra torcida, e seleção pede calma Reclamação pelo não uso do vídeo domina repercussão entre jogadores após empate por 1 a 1 com a Suíça. Sexta-feira, Brasil pega Costa Rica

A 21ª estreia do Brasil na história da Copa do Mundo teve a frustração como principal sentimento. As polêmicas sobre a falta de uso da tecnologia também fizeram parte do enredo da seleção brasileira, durante e após o empate por 1 a 1 com a Suíça, ontem, na Arena Rostov, em Rostov-On-Don, na primeira partida do Brasil na Copa do Mundo 2018.O golaço do meia Philippe Coutinho, ...