Estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano é alterada

A estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano, contra o Iporá, que estava marcada para quarta-feira (17), no Serra Dourada, vai acontecer no Estádio Olímpico, quinta-feira (18), às 19h30. De acordo com a Federação Goiana de Futebol, a solicitação foi feita pela direção do Tigre.

O clube colorado informou que a decisão foi tomada em conjunto com a entidade goiana porque na quarta-feira (17), o rival Goiás joga em Aparecida de Goiânia, contra a Aparecidense e por questões de segurança a data precisou ser alterada.

Sobre o local da partida, o presidente do Vila Nova, Ecival Martins, explicou que por problemas no gramado do Serra Dourada o duelo com o Iporá precisa ser realizado no Olímpico. “Escolhemos o Olímpico porque o Serra (Dourada) está passando por uma reforma no gramado”, disse o presidente Ecival Martins.

Segundo a administração do Serra Dourada, com as chuvas dos últimos dias, o gramado do estádio está pesado, por causa da areia que é colocada no gramado durante a revitalização anual. Dessa forma, não está liberado para uma partida ser realizada no local sem que atrapalhe a dinâmica do jogo.

Essa será a primeira vez que o Vila Nova atuará no Olímpico no Campeonato Goiano após a reinauguração do estádio. Em 2017, o time colorado empatou (0 a 0) com o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. No ano anterior, venceu o Oeste por 1 a 0, também pela 2ª divisão nacional.