Esporte Estreantes ou experientes, sonho é com título do Goiano

Estreantes ou experientes, goianos ou de fora, ex-jogadores ou não, todos sonham com o título do Goianão 2019 e com projeção. Se vale um exemplo, em 1988 o técnico do Goiás era Luiz Felipe Scolari, com pouco tempo de carreira. Após 14 anos (2002), foi pentacampeão mundial. Os que estão chegando (cinco são estreantes) se mostram motivados pelo novo desafio. Os que conhecem...