Esporte Estratégia rende milhão a Barrichello Rubens Barrichello traça tática perfeita para vencer 10ª edição da corrida milionária. Piloto ganha pela segunda vez a prova em Goiânia

A estratégia costuma ser fundamental em vários esportes. No xadrez, futebol, basquete e no automobilismo, por exemplo. A prova que uma tática distinta do adversário dá resultados ocorreu ontem, no autódromo de Goiânia. Rubens Barrichello voltou a vencer a Corrida do Milhão, depois de quatro anos, pela segunda vez na capital, considerada por ele como sua segunda casa....