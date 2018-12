Esporte Estelar, Mbappé completa 20 anos com humildade: 'Não me sinto extraordinário' Craque ganhou a Copa do Mundo pela França este ano e ainda comanda o ataque do PSG sendo titular incontestável ao lado de Neymar e Cavani

O ano de 2018 certamente mudou a vida de Kylian Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain passou de nome que alternava entre a titularidade e o banco do time parisiense a destaque da seleção da França, com a qual foi campeão mundial na Rússia em julho sendo um dos pilares do time e, ainda, escolhido o melhor jogador jovem da competição. Ganhando mais importância...