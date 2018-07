Esporte Estatura é diferencial de atacante contratado

Após perder o atacante Felipe Silva, que se transferiu para o Gwangju, da Coreia do Sul, a diretoria colorada agiu rápido e anunciou a contratação do atacante Anderson Cavalo, de 32 anos, que estava no Grêmio Novorizontino, da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador chega para suprir carência no setor de ataque do elenco colorado.Natural de São Paulo, Anderson Cavalo, de 1,88m de altur...