Esporte Estatística sobre violência fica maior após clássico Casos de Senador Canedo e Jardim Itaipu serão investigados. Especializada poderia ajudar em soluções

A estatística negativa da trágica rivalidade entre torcidas, especificamente de Goiás e do Vila Nova, cresceu. Domingo, mais dois casos - um deles, de homicídio -, estenderam as ocorrências nos últimos dez anos. Os torcedores Rondinelly Borges de Oliveira (Goiás), e Lucas Caetano de Lima, (Vila Nova), ambos de 22 anos, são mais duas vítimas do cenário.Rondinelly Borges fo...