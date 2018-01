Estaduais: Corinthians goleia e é vice-líder de sua chave no Paulista

O Corinthians teve uma noite de gala no Pacaembu, apesar do apagão de 33 minutos no estádio, ao golear o São Caetano por 4 a 0, neste domingo (21), em São Paulo. Gols de Júnior Dutra, Jadson (duas vezes) e Romero fizeram o Timão construir o placar dilatado na 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Com a vitória, o Corinthians é vice-líder do Grupo A, com 3 pontos, 1 atrás do líder Ituano.

Em Ribeirão Preto (SP), com um gol do centroavante colombiano Borja no início do segundo tempo, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0.

A vitória levou o time alviverde à liderança isolada do Grupo C com 6 pontos, 2 à frente de Novorizontino e São Bento. O Botafogo acumula a segunda derrota, na lanterna do Grupo D.

Rio de janeiro

O Flamengo contou com um gol de sua joia Vinícius Júnior para vencer a Cabofriense, na Ilha do Urubu, por 1 a 0, neste domingo (21). A equipe que atua neste início de Estadual é quase toda formada por garotos da base rubro-negra, que têm a companhia de poucos jogadores do profissional. O clube lidera do Grupo A, com 6 pontos.

No último dia de Eurico Miranda como presidente - eleito na última sexta-feira, Alexandre Campello assume o cargo a partir de hoje -, o Vasco se reabilitou da derrota para o Bangu, na estreia da Taça Guanabara - o 1º turno do Campeonato Carioca - e venceu o Nova Iguaçu por 4 a 2, pela 2ª rodada, no estádio de São Januário, no Rio.

Por conta de toda a polêmica envolvendo as eleições, o jogo foi realizado mais uma vez com os portões fechados. Do lado de fora, houve protesto de cerca de 500 torcedores. Rojões eram ouvidos durante a partida. Evander, Andrés Rios, Yago Pikachu e Andrey marcaram para o Vasco, que somou os primeiros 3 pontos no Grupo B. Já o Nova Iguaçu segue sem vencer e amarga a lanterna.