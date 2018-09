Esporte Estados Unidos batem Rússia e garantem Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei Os brasileiros voltam as quadras nesta sexta-feira (28), para enfrentar os americanos, buscando a liderança da chave

A seleção brasileira masculina de vôlei nem precisou entrar em quadra nesta quinta-feira (27) para garantir vaga nas semifinais do Campeonato Mundial. A equipe foi beneficiada pelo triunfo dos Estados Unidos sobre a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/23. Com o resultado, os Estados Unidos chegaram a três pontos na liderança do Grupo I, enquanto...