A demora na tomada de decisões e providências para deixar os estádios em condições para receber jogos vem movimentando os bastidores do futebol goiano, faltando oito dias para o início do Estadual. A grande questão está na possibilidade da utilização do Estádio Serra Dourada nas primeiras rodadas da competição. O superintendente de esporte da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte, Rafael Rahif, deliberará nesta sexta-feira sobre o tema.

“Ainda não posso falar sobre uma possibilidade. Preciso saber se o estádio tem condições mínimas”, comentou Rahif, que está pressionado porque o Estádio Olímpico, que poderia ser uma alternativa caso o Serra Dourada seja vetado, está com o gramado comprometido, conforme constatou a reportagem do POPULAR, que esteve ontem no local.

A questão atinge o jogo de abertura do Campeonato Goiano, que marcará a estreia de Danilo com a camisa do Vila Nova. O colorado joga diante da Aparecidense, no dia 19. Na tabela, o confronto está previsto para o Serra Dourada, assim como o primeiro clássico da competição, entre Goiânia e Goiás, programado para o dia 20.

Em contato com o diretor da Faculdade do Esporte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Marcus Jary, para saber sobre o andamento da revitalização do campo do Estádio Olímpico, não houve um detalhamento sobre a situação. “Estamos em reunião, mais tarde poderemos dar uma posição”, explicou o gestor, por telefone. Jary não atendeu as ligações da reportagem até o fechamento desta edição.

A reportagem do POPULAR esteve ontem na praça esportiva no Setor Central, que é gerida pela UEG. Não havia nenhum funcionário trabalhando na revitalização do gramado, que está danificado em vários pontos.

Com este cenário, a definição da situação do Serra Dourada é crucial não só para a rodada de abertura, mas para os jogos da 4ª (30/1) e 6ª (10/2) rodadas, em que o Goiânia é mandante, respectivamente, contra Aparecidense e Anapolina. A tendência é que esses jogos também ocorram no Serra Dourada.

Já no interior, ontem a Federação Goiana de Futebol (FGF) realizou uma vistoria no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O local abrigará jogos de Anapolina e Grêmio Anápolis. Com obras em andamento, a expectativa é de que a praça esportiva esteja apta para receber jogos já com bancos de reservas, vestiários, pintura geral e gramado, todos revitalizados. Um novo placar eletrônico deve ser instalado nas próximas semanas.

Segundo o membro da comissão de estádios da FGF, Leonídio José dos Anjos, a federação vem acompanhando de perto a situação nos estádios. Além da situação em Goiânia, no interior, a maior preocupação seria com a qualidade dos gramados. “O estádio de Catalão (Genervino da Fonseca) é o que mais preocupa, pois o terreno é problemático”, destacou o dirigente.

Além do estádio do Crac, praças de times como Novo Horizonte e Goianésia, que também ascenderam da Divisão de Acesso, despertaram pouca preocupação por parte da comissão de estádios. “São locais com boas condições. Não deveremos ter problemas”, disse Leonídio.