Esporte Estádio Olímpico recebe duelo de tradição Campeões no passado, Goiânia e Crac se enfrentam. Galo tenta recuperação sobre o Leão

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano terá neste domingo uma partida entre duas equipes tradicionais no futebol goiano. O Goiânia, que soma 14 títulos estaduais, recebe o Crac, que levantou o troféu duas vezes e é o maior campeão do interior. Galo e Leão se enfrentam no estádio Olímpico, às 16 horas, pela 4ª rodada da competição. Enquanto o Crac segue fazendo uma campanha ...