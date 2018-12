Esporte Estádio da Serrinha segue fechado Após conclusão da 1ª etapa, clube alviverde deve prosseguir com reforma em seu estádio

Após investir cerca de R$ 6 milhões na reforma e ampliação do Estádio da Serrinha, o Goiás não deve usar o local para jogos no Campeonato Goiano 2019. A ideia inicial do clube era usar a praça esportiva em jogos da Série B, mas, mesmo depois da conclusão das obras, preteriu seu estádio, que teve a capacidade ampliada de 6.467 pessoas para cerca de 12,5 mil pessoas. ...