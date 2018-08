Esporte Estádio Antônio Accioly é liberado pela CBF e irá receber a partida contra o Coritiba O novo estádio terá capacidade para 10.501 pessoas sentadas

O Atlético está contando os dias para voltar a jogar no Estádio Antônio Accioly, em Campinas. Nesta segunda-feira (13), a CBF deu o aval e o local foi liberado para receber jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, a partida da 21ª rodada, diante do Coritiba, no sábado (18), será realizada no novo estádio, que também será chamado de "Castelo do Dragão". Após as obr...