Esporte Estácio de Sá/ Força Atlética vence equipe capixaba e garante vaga na final do Handebol no JUBs Na decisão, as goianas irão enfrentar a equipe da Universo, do Rio de Janeiro, neste sábado (11)

Nesta sexta-feira, a equipe da Estácio de Sá/ Força Atlética garantiu vaga na decisão da Conferência Central dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). A equipe goiana derrotou o time capixaba Doctum, pelo placar de 20 a 23, com destaque para Abyda Rafaela, que marcou 9 gols para o time goiano. "As meninas entraram em quadra com muita vontade e foram mais e...