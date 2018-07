Esporte Esquiva Falcão nocauteia mexicano no 1º round e fica perto de luta por cinturão Resultado mantém Esquiva invicto no boxe profissional

O brasileiro Esquiva Falcão venceu na madrugada deste sábado (28) o mexicano Jonathan Gavira por nocaute já no primeiro round em combate realizado na cidade de Kissimmee, na Flórida, Estados Unidos. O resultado mantém Esquiva invicto no boxe profissional, com 21 vitórias, sendo 15 por nocaute. O mexicano também chegou para o combate com um bom currículo, com 17 vitó...