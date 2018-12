Esporte Esposa de atacante do Goiás falece em acidente Vanussa Bueno, mulher de Ricardo Verza, estava sem cinto de segurança em carro da família, no Rio Grande do Sul

Vanussa Bueno, esposa de Ricardo Verza, atacante do Goiás, faleceu ontem em um acidente de carro no Rio Grande do Sul. De acordo com o clube, o carro da família estava sendo dirigido pelo seu pai, na rodovia RS 343, próximo a cidade de Sananduva. Como a pista estava molhada, por conta da forte chuva na região, o motorista perdeu o controle e aquaplanou. Ricardo Verza ...