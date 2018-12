Esporte Esporte, festa e tradição animam goianiense em evento de montaria em touros A capital recebeu o Monster Energy Professional Bull Riders (PBR) na noite desse sábado (1º)

Goiânia recebeu na noite deste sábado o Monster Energy Professional Bull Riders (PBR), principal competição de montarias em touros do Brasil. Ao todo, 35 competidores desafiaram os animais no Goiânia Arena. Além do aspecto esportivo que envolve a modalidade, o evento chamou a atenção pelas referências culturais. O público que compareceu contemplou o esporte e fez um resgat...