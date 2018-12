Esporte Espera do Vila Nova por diretor de futebol deve terminar nesta segunda-feira Clube filtrou ofertas que chegaram para cargo de diretor de futebol. Procura é por profissional moderno

A espera por um novo diretor de futebol do Vila Nova vai se encerrar nesta segunda-feira (3). É o que garantiu o presidente colorado Ecival Martins, que disse ter encontrado o nome ideal após filtrar inúmeros nomes. Para o dirigente, a estabilidade que o Tigre pode proporcionar foi trunfo que atraiu profissionais do mercado. A diretoria colorada tem trabalhado com sigilo...