Esporte Espanha fura defesa do Irã com gol de canela e encaminha classificação às oitavas da Copa Campeões de 2010 chegam à primeira vitória no Mundial da Rússia. Na próxima segunda-feira (25), a equipe encara o eliminado Marrocos em Kaliningrado, buscando a liderança do grupo B

A Espanha espantou a zebra e o "fantasma" da Copa de 2014 ao conquistar uma suada vitória sobre o Irã por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Kazan. Um gol de Diego Costa, com a ajuda da defesa iraniana, manteve os campeões mundiais de 2010 na briga pela classificação e pela primeira posição do Grupo B da Copa do Mundo da Rússia. O gol veio no início da segunda etapa,...