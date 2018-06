Esporte Espanha busca empate nos acréscimos com o Marrocos, mas avança na liderança do grupo B da Copa Europeus terão os donos da casa pela frente na próxima fase do Mundial

Sem vencer e sem convencer, a Espanha contou com o VAR e o empate entre Portugal e Irã para se classificar na primeira colocação do Grupo B da Copa do Mundo nesta segunda-feira. Mesmo decepcionando novamente o seu torcedor e ficando apenas no 2 a 2 com Marrocos, em Kaliningrado, os comandados de Fernando Hierro garantiram a liderança da chave. Diante de um ...