Esmeraldinos discordam de torcida única

É fato que o clássico Goiás x Vila Nova perdeu glamour, apelo e público nos últimos anos. Na reedição do jogo, neste domingo (21), no Estádio Olímpico, a adoção de torcida única não agradou aos torcedores que puderam assistir ao clássico – no caso, os do Goiás. A medida teve discordância dos esmeraldinos. Sem a torcida rival no clássico, para a galera alviverde,...