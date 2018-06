Esporte Escrita desafiadora para o Tigre no Sul Após vitória no interior de Minas Gerais, Vila Nova encara o Juventude e busca 1º triunfo em terras gaúchas

Sem tempo para descanso, o Vila Nova já está em Caxias do Sul (RS) onde enfrenta nesta terça-feira (26) o Juventude, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Visitar o Rio Grande do Sul, porém, não é tarefa fácil para a equipe colorada. O Tigre tentará quebrar, diante do time alviverde, a marca negativa de nunca ter vencido em terras gaúchas. Em toda a história, ...