Esporte Escala árabe no caminho para consolidação Aos 27 anos, volante Francesco se prepara para sua primeira experiência no exterior

Cria do Atlético e campeão com o Vila Nova, o volante goianiense Francesco está de malas prontas para o Oriente Médio. Em sua primeira experiência internacional, o jogador de 27 anos busca abrir um novo mercado em sua carreira e conquistar independência financeira em terras árabes.Nesta temporada, Francesco defendeu o Tupi de Minas Gerais, mas a proposta do Al Taqad...