Esporte Ernandes espera partida aberta diante do Fortaleza O alviverde, 5º colocado, com 36 pontos, enfrenta a equipe cearense neste sábado (1), às 19 horas, no estádio Olímpico

O clássico diante do Vila Nova já é página virada no Goiás, os jogadores estão focados no duelo contra o líder, Fortaleza, no sábado, às 19 horas, no estádio Olímpico. Para essa partida, o alviverde quer voltar a vencer, principalmente para continuar na perseguição aos time do G4 e manter o bom aproveitamento no 2º turno, já que a equipe tem 75%. Na classificação geral, o...