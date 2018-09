Esporte Ernandes destaca importância de vencer Guarani em confronto direto pelo G4 Verdão quer aproveitar ânimo após vencer o líder para se manter firma na briga pelo acesso

Embalado após vitória encima do líder Fortaleza, por 3 a 1, o Goiás busca fazer uma boa sequência, com dois jogos fora de casa, e assim se manter na zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo desafio do time é contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, na próxima terça-feira (04) às 19h15, válido pela 25ª rodada da Série B. O último...