Esporte Eric Granado busca manter hegemonia sobre 2 rodas em Goiânia Piloto de 22 anos, que domina a temporada, entra na pista neste domingo (16) e revela “ajuda extra”

Goiânia será por mais um final de semana a capital da motovelocidade. A cidade recebe neste domingo a 6ª etapa do SuperBike Brasil, uma das principais competições da modalidade. Ao todo serão 12 categorias no autódromo de Goiânia, desde a Júnior Cup, para crianças a partir de 8 anos, até os profissionais da SuperBike, com motos de 1.000cc, que ultrapassam os 300 km/h. ...