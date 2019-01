Esporte 'Era uma partida que a gente contava pontuar', lamenta Artur Neto sobre derrota do Goiânia Apesar do resultado adverso contra o Crac, em Catalão, o técnico demonstrou satisfação com a exibição da equipe e declarou que o duelo do próximo domingo (27) contra o Itumbiara passa a "ser um jogo decisivo"

O conjunto da obra do Goiânia na derrota para o Crac por 1 a 0 no Genervino da Fonseca, em Catalão, pela 2ª rodada do Goianão 2019, na noite desta quarta-feira (23), agradou o técnico da equipe, Artur Neto. "O sentimento que fica é de ter feito uma ótima partida. Quem vê o resultado acha que foi justo, e realmente foi porque eles foram competentes. Mas, a nível ...