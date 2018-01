Equipes devem ter mudanças

Anapolina e Vila Nova devem ter mudanças nas equipes para o duelo de hoje. A Rubra não poderá contar com o atacante Pedro Oldoni, principal contratação do clube. O camisa 9 do clube teve uma fisgada na coxa esquerda e ficará de molho por até uma semana - além do duelo desta quarta-feira, o jogador vai perder o clássico com o Anápolis no próximo domingo, no Jonas Duar...