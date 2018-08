Esporte Equipes de Anápolis se reúnem com André Pitta para definir alianças Ao todo serão 60 filiados com direito a voto, porém 10 equipes precisam disputar competições no segundo semestre para poderem votar

As eleições da Federação Goiana de Futebol ainda não têm data definida, mas devem ocorrer nos próximos meses. Enquanto a chapa de oposição, que deve ser liderada por Lélio Júnior, corre para reunir aliados, o atual presidente e candidato à reeleição, André Pitta, também está se articulando e nesta segunda-feira (13) se reuniu com quatro representantes do futebol de A...