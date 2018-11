Esporte Equipe tem ataque europeu e atletas de 9 clubes do País

Com exceção ao atacante Lincoln, do Flamengo, o ataque brasileiro sub-20 é formado por jogadores que atuam na Europa. Além do merengue Vinicius Júnior, compõem o setor o atacante Matheus Cunha, titular do RB Leipzig, da Alemanha, o ex-vascaíno Paulinho, hoje no Bayer Leverkusen, também da Alemanha, além do atacante Marquinhos Cipriano, que defende o Shakhtar Donetsk, da Ucr...